Samsun'da otomobil kanala uçtu: 1 ölü

Kaza, Doğanca Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Zübeyir Şükür’ün (63) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarparak kanala uçtu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suyun içinde ters dönen otomobilde bulunan sürücü Zübeyir Şükür, itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.