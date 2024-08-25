Samsun'da otomobil takla attı: 1 ölü

Kaza, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi 802. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Köse (73) idaresindeki 34 EKV 773 plakalı otomobil, yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.
Takla atan otomobilden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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