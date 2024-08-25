Samsun'da otomobil takla attı: 1 ölü

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Samsun'da otomobil takla attı: 1 ölü

Kaza, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi 802. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Köse (73) idaresindeki 34 EKV 773 plakalı otomobil, yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Takla atan otomobilden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Bisikletle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü

Bisikletle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü

Konya’da şiddetli yağmur sele neden oldu

Konya’da şiddetli yağmur sele neden oldu

Tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan genç yaralandı

Tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan genç yaralandı

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı felç etti: Yol yarıldı

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı felç etti: Yol yarıldı

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...