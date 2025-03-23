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Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu kaza meydana geldi.  Trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, 'un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaren Sezer (27) idaresindekiotomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarpıp takla atarak ters döndü.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yaren Sezer ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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