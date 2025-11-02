Samsun'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi 431’inci Caddede meydana geldi.

S.B.’nin (67) kullandığı kamyonet seyir halindeyken, C.C.K.’nin (26) kontrolündeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki O.B. (30), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.