Samsun’da otomobiller çarpıştı, 4 kişi yaralandı

M.Z.S. yönetimindeki 55 BV 444 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde S.S’nin kullandığı 55 EU 858 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle S.S. idaresindeki otomobil, yol kenarında yürüyen B.K’ye de çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.