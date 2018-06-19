Samsun'un Çarşamba ilçesinde iddiaya göre, Sümeyye Derya D, Yamanlı Mahallesi'ndeki evlerinde annesinin çantasında bulunan babasına ait ruhsatlı tabancayla oynamaya başladı.
Tabancadan çıkan kurşunun başına isabet ettiği küçük çocuk, ağır yaralandı.
Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Samsun’da oynadığı tabanca ateş alan çocuk yaralandı
Anadolu AjansıTürkiye
Samsun'da oynadığı tabanca ateş alan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iddiaya göre, Sümeyye Derya D, Yamanlı Mahallesi'ndeki evlerinde annesinin çantasında bulunan babasına ait ruhsatlı tabancayla oynamaya başladı.