Samsun’da özel halk otobüsü devrildi. 21 kişi yaralandı

Çarşamba ilçesi Samsun -Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde, Mustafa Ö. idaresindeki Çarşamba Belediyesine ait özel halk otobüsü , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.



112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Mustafa Ö. ile Abdullah Çoban, Efe Çoban, Nisanur Kuşoğlu, Oya Günaslan, Gökhan Günaslan, Aysel Keskin, Tuğba Fidan, Esranur Fidan, Buse Sevinç, Sabri Beyaz, Kıymet Beyaz, Saadettin Baş, Müzeyyen Baş, Muzaffer Usta, Şevval Güleç, Zehra Ecrin Altuntaş, Mehmet Canikli, Ali Tekin, Nadya Tekin ve Severine Nadia Brigit, ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla gittikleri Samsun’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



Devrilen otobüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.