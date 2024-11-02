Samsun'da park yeri kavgası: 1 yaralı

Samsun'da park yeri nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, daha önce de birçok kez tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı.

Samsun'da park yeri kavgası: 1 yaralı

'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Saadet Caddesi'nde Y.S. (53), iddiaya göre dün akşam saatlerinde araç kiralaması yapılan iş yerinin önüne motosikletini park etmek istedi.

İş yeri çalışanı A.B. (43) tepki gösterince tartışma çıktı. Daha önce de tartışan ikili arasındaki tartışma büyüdü. A.B. çıkardığı tabanca ile Y.S.'ye ateş etti.

Kurşunun karnını sıyırdığı hafif yaralı Y.S. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, A.B. suç aleti tabanca ile gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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