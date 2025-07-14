Samsun'da polis otosuyla otomobil çarpıştı: 2 polis ve 1 asker yaralı
Samsun'da polis otosuyla otomobil çarpıştı. Kazada, iki polis ve bir asker yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde Sahra Sıhhiye’de Mali Şube Müdürü Üsteğmen Hikmet Y.’nin kullandığı otomobil ile Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet A. yönetimindeki otomobil ile kavşakta çarpıştı.
Kazada Üsteğmen Hikmet Y. ile diğer araçtaki polis memurları Mehmet A. ve Murat C. yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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