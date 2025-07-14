Samsun'da polis otosuyla otomobil çarpıştı: 2 polis ve 1 asker yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde Sahra Sıhhiye’de Mali Şube Müdürü Üsteğmen Hikmet Y.’nin kullandığı otomobil ile Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet A. yönetimindeki otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Kazada Üsteğmen Hikmet Y. ile diğer araçtaki polis memurları Mehmet A. ve Murat C. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.