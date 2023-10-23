Samsun'da polisin şehit olduğu kazada sürücüye tahliye

Tutuklanan sürücü Hasbi Can Duran’ın ''asli kusurlu'', şehit polis memuru Mustafa Ata Traş’ın ise ''tali kusurlu'' olduğu rapor edildi.



Sanık Duran, dönüş yaparken kendi hızının düşük olduğunu, motosikletin ise çok yüksek olduğunu söyledi, dönüş yasağını bilmediğini savunarak beraatini talep etti.



Müşteki olarak ifade veren ve kazada yaralanan polis memuru İsmail Eken ise, motosikletin hızlı olmadığını kadranın 95 kilometrede takılı kaldığını söyledi.



Mahkeme, ilk duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Ancak Duran'ın avukatı üst mahkemeye itiraz ederek, Adli Tıp raporunda her iki tarafın da hatalı olduğunu vurguladı, tahliye talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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