Samsun'da polisin şehit olduğu kazada sürücüye tahliye

Polis memuru Mustafa Ata Traş’ın (43) şehit olduğu kazada çekici sürücüsü tahliye edildi. ''Taksirle öldürme'' suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen sanık tutuksuz yargılanacak.
Samsun'un Atakum ilçesindeki kaza 26 Mart'ta meydana geldi.
Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş'ın kullandığı motosiklete, çekici çarptı.
İddiaya göre, Hasbi Can'ın kullandığı çekici, sola dönülmez levhasının olduğu kavşaktan sahil yoluna gitmek istedi, o sırada seyir halinde olan motosiklete çarptı.
Kazada 43 yaşındaki polis memuru Mustafa Ata Traş olay yerinde şehit oldu, meslektaşı İsmail Eken ise yaralandı.
Tutuklanan sürücü Hasbi Can Duran’ın ''asli kusurlu'', şehit polis memuru Mustafa Ata Traş’ın ise ''tali kusurlu'' olduğu rapor edildi.
Sanık Duran, dönüş yaparken kendi hızının düşük olduğunu, motosikletin ise çok yüksek olduğunu söyledi, dönüş yasağını bilmediğini savunarak beraatini talep etti.
Müşteki olarak ifade veren ve kazada yaralanan polis memuru İsmail Eken ise, motosikletin hızlı olmadığını kadranın 95 kilometrede takılı kaldığını söyledi.
Mahkeme, ilk duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Ancak Duran'ın avukatı üst mahkemeye itiraz ederek, Adli Tıp raporunda her iki tarafın da hatalı olduğunu vurguladı, tahliye talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
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