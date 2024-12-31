Samsun'da polisten kaçarken tarlaya giren kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkezde yaptıkları uygulama sırasında K.Ş. (19) idaresindeki 55 AKY 603 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.



Sürücünün, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması sonucu kamyonet, Bafracalı Mahallesi Hacıbeyli Sokak'ta yol kenarındaki tarlaya girdi.



Kazada sürücü ile kamyonette bulunan A.T. (21), S.Ş. (20), B.A. (19) ve H.T. (23) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.