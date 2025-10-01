Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silahların ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 25 fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.K, Ö.M. ve E.M. emniyete götürüldü.

