Samsun'da sağanak hayatı felç etti: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Samsun'da saat 19.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Atakum ilçesinde cadde ve sokaklar dere olup aktı. Araçlar trafikte güçlükle ilerlerken, bazı noktalarda trafik tamamen durma noktasına geldi.

Sürücüler, geri dönmek veya alternatif yollar bulmak için çaba sarf etti. Yayalar ise su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Tramvay seferleri de durdu, vatandaşlar istasyonlarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Arıza yapan bir tramvay da hatta mahsur kaldı.

Bodrum katlarda bulunan daireler ve iş yerleri, su baskınlarıyla karşı karşıya kaldı. Ev sahipleri ve esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi ekipleri de ihbarlar üzerine olay yerlerine sevk edildi. Ekipler, tıkanan mazgalları açma, suları tahliye etme çalışmaları yürüttü.