Samsun'da sağanak sele neden oldu: İki okulda eğitime ara verildi

Samsun Bafra'da şiddetli yağmur sele neden oldu. Su basan iki okulda eğitime 1 gün ara verildi.

NTV Haber - DHA 16.09.2021 - 11:50

Samsun'da sağanak sele neden oldu: İki okulda eğitime ara verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Lise Caddesi'ndeki Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve Atatürk Ortaokulu'nu da su bastı.

Öğrenciler sınıflara giremeyince iki okulda da eğitime 1 gün ara verildi. Öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri suyu boşaltmak için okullarda tahliye işlemine başladı.

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