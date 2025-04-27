Samsun'da sahte altın satarak kuyumcuları dolandıranlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki kuyumcunun, müşteri olarak gelen bir şüphelinin bozdurduğu altın zincirlerin sahte olduğunu fark etmesi üzerine olay polise haber verildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik kameralarından da yola çıkılarak yapılan takip sonucu şüphelilerin, kuyumcuları gezerek sahte altın satmaya çalıştıkları tespit edildi.

Takibini sürdüren polis ekipleri, şüphelilerin Terme ilçesine yöneldiğini belirledi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, H.Y.K. (49) isimli şüpheli, Terme'deki bir kuyumcuda polis tarafından suçüstü yakalandı, üzerinde 95 bin lira nakit para ve bir altın zincir ele geçirildi.