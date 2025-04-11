Samsun'da sahte içki operasyonu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde sahte içki üretimi ve satışına yönelik çalışma yapıldı.



Belirlenen adreste yapılan aramada, 12 şişe sahte içki ele geçirildi.



Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.