Samsun'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki satışını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 80 litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.
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