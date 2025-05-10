Samsun'da sahte içki operasyonu: Litrelerce yakalandı

Samsun Çarşamba'da sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyonda sahte içki imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da sahte içki operasyonu: Litrelerce yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İ.B'nin (64) imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda 25 litre sahte içki, 65 litre etil alkol, 2 anason aroması kiti, 50 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, bir tabanca ve 19 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyo

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