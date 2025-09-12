Samsun'da salıncak faciası: 3 yaşındaki çocuk asılı kalıp öldü
Samsun'da evlerinin bahçesinde koltuğun üzerine çıkıp, kurulu olan salıncakta sallanmak isteyen 3 yaşındaki Eymen Asaf Özcan'ın boynuna ip dolandı. Özcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 11 Eylül’de 3 yaşındaki Eymen Asaf Özcan, evlerinin bahçesindeki koltuğun üzerine çıkıp, boynuna kurulu olan salıncağın ipini dolayıp, sallanmak istedi.
Özcan, sallanırken aralıklarla adım attığı karşısındaki koltuğa bir süre sonra ulaşamayınca boşlukta asılı kaldı.
KARDEŞİ FARK ETTİ
Durumu fark eden kardeşi, annesi G.Ö.’ye (26) haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİ
G.Ö., ipten kurtardığı Eymen Asaf Özcan’ı, kendi imkanlarıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Burada tedaviye alınan Özcan, dün hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Evin güvenlik kamerası tarından görüntülen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.