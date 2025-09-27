Samsun'da şeker pancarı hasadı başladı
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yer alan şeker pancarında hasat dönemi başladı.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 8 bin dönüm alanda ekilen şeker pancarında 50 bin ton rekolte bekleniyor.
Hasadın başlamasıyla alım merkezlerindeki kantarlar da açıldı.
Çiftçiler, hasat ettikleri ürünleri kantara getirerek tarttırıyor.
Vezirköprü Pancar Bölge Müdürü İlhan Tunç, 2025-2026 pancar hasadının başladığını belirterek, üreticilerin kantara çıktıktan sonra ürünlerini kendilerine teslim etmeye başladığını kaydetti.
