Samsun'da seyir halindeki otomobil yandı

Samsun'un Atakum ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.

Samsun'da seyir halindeki otomobil yandı

'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bıraktı. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine araç yol kenarına çekildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

sonucu otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

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