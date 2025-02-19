Samsun’da silah kaçakçılarına operasyon

Samsun’da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’da silah kaçakçılarına operasyon

'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler ikametlerde yaptıkları aramada, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 209 mühimmat ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.B. (24) isimli kadın ile E.B. (30), O.A. (29) ve S.D. (43) jandarmaya götürüldü.

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