Samsun’da silah kaçakçılarına operasyon

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.



Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler ikametlerde yaptıkları aramada, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 209 mühimmat ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan Ö.B. (24) isimli kadın ile E.B. (30), O.A. (29) ve S.D. (43) jandarmaya götürüldü.