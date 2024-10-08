Samsun'da silah ticareti yapanlara operasyon: 7 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da silah ticareti yapanlara operasyon: 7 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirköprü ilçesinde kaçak ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma İstihbarat Şubesi ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.T. (50), K.T. (49), N.A. (46), M.G. (29), A.A. (41), M.Y. (46) ve M.O. (39) jandarmaya götürüldü.

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