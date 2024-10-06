Samsun'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde sokakta silahla vurulan genç yaşamını yitirdi.

Samsun'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti

'un Bafra ilçesinin Tabakhane Mahallesi'nde bulunan bir grup gence, gürültü yaptıkları gerekçesiyle 63 yaşındaki S.Y. tarafından tabancayla ateş edildi.

Açılan ateş sonucu grupta bulunan 22 yaşındaki Ergün Mehmetcan D'nin göğsüne mermi isabet etti.

Ağır yaralanan Ergün Mehmetcan D, özel araçla götürüldüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alkollü olduğu öne sürülen S.Y'yi olayda kullandığı silahla ikametinde gözaltına aldı.

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