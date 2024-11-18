Samsun'da silahlı saldırı: Bacağından vurulan kişi hayatını kaybetti

Samsun'da silahlı saldırıda bacağından vurulan bir kişi, kan kaybından hayatını kaybetti.

Samsun'da silahlı saldırı: Bacağından vurulan kişi hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Kani Timur Ünal (52) sağ dizinden yaralandı.

Kan kaybeden Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti. Ünal'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 49 yaşındaki Bora K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma devam ediyor.

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