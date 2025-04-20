Samsun'da sis etkili oldu

Samsun'ın Alaçam ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı.



Alaçam ilçesi Kızlan Yaylası'ndaki Alaçam-Durağan yolu yoğun sisle kaplandı.



Bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar indi.



İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan sis güzel bir görüntü oluşturdu.



Kent merkezinin yüksek kesimlerinde de sis etkili oldu.