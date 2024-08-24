Samsun'da su kanalında balık ölümleri görüldü

Samsun'un Terme ilçesinde göl ile Karadeniz arasında bulunan su kanalında balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Samsun'da su kanalında balık ölümleri görüldü

Karadeniz ile Akgöl ve Simenit gölleri arasında bulunan kanallarda çok sayıda ölü balık görülmesi üzerine vatandaşlar yetkililere haber verdi.

Bunun üzerine Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balık ve sudan numune aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, AA muhabirine, Karadeniz ile bağlantısı bulunan Akgöl ve Simenit göllerine yoğun şekilde tuzlu su girişi olduğunu belirtti.

Yaptıkları ölçümler neticesinde bu oranın binde 11 seviyelerine çıktığının gözlemlendiğine işaret eden Demir, "Bu durum neticesinde göllerimizde ve akarsularımızda bulunan türlerde, sucul ekosisteme zararı olan istilacı türlerden İsrail sazanının da bulunduğu balık türlerinde ölüm olduğu gözlemlenmiştir. ölümlerinin nedeni, her sene bu dönemde sularımıza deniz suyunun karışması ve tuzluluğun tatlı su balıklarına zarar vermesi sonucudur. Bir başka neden ise havaların ısınması sebebiyle suyun çekilmesi ve balıkların oksijensiz kalmasıdır." ifadesini kullandı.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Direksiyon başında fenalaşan 78 yaşındaki sürücü öldü

Direksiyon başında fenalaşan 78 yaşındaki sürücü öldü

Fatih’te 54 suç kaydı ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

Fatih’te 54 suç kaydı ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

İzmir açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

SOLOTÜRK İstanbul gösterisi ne zaman?

SOLOTÜRK İstanbul gösterisi ne zaman?

Alevlere teslim olan pikap küle döndü

Alevlere teslim olan pikap küle döndü

Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...