Samsun'da şüpheli motosikletten uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir motosiklette arama yaptı.

Motosikletin taşıma kutusunda paketlenmiş halde 2 bin 240 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Motosiklet sürücüsü M.U. (35) gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.