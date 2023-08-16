Samsun'da tarihe ışık tutan kazı | 4 yeni mezar yeri bulundu

"BULDUĞUMUZ KALINTILARDAN ANLIYORUZ Kİ ÇOK BÜYÜK YANGINLAR YAŞANMIŞ"



Karadeniz’in en eski dönem kazısı olması sebebiyle büyük önem taşıdığını aktaran Beyazıt, kendisinin önderliğinde ekibinin kazıların üçüncü dönemini gerçekleştirdiğini vurguladı. İkiztepe’de geleneksel ahşap mimarinin kullanıldığını anlatan Beyazıt, “Bulduğumuz kalıntılardan anlıyoruz ki burada çok büyük yangınlar yaşanmış. İkiztepe 4 tepeden oluşuyor. 4 tepe de çağdaş dönemlerde yerleşmelere sahne olmuş. Bu tepenin en önemli özelliği hem mezarlık alanı hem de yerleşim alanı olarak kullanılmış. Üst katmanlarda mezarlıklar bulunurken alt tabakalarda yaşam alanı kalıntıları bulunması nadir bir olay” dedi.



4 MEZAR YERİ DAHA BULUNDU



Son yapılan kazılarda 4 mezar yeri daha bulduklarını açıklayan Beyazıt, “Bu mezarların molozların kazılarak içine yerleştirildiğini anlıyoruz. Eski çağlarda çeşitli ölü gömme gelenekleri var. Anadolu’da farklı ölü gömme gelenekleriyle karşılaşıyoruz. İkiztepe’de ise Anadolu’da karşılaştığımız bacaklar karna çekik ana rahmi şeklinde gömülme geleneklerinden farklı olarak düz sırt üstü ölülerin gömüldüğünü görüyoruz. Kollar bacakların yanlarına uzatılmış bir gömü biçimi var. İkiztepe’deki mezarların özelliği yanında bir takım eşyalarla gömülmesi. Bu tabii ki sonraki yaşam inancıyla da ilgili. İnanç sistemleriyle ilgili de çok şey görüyoruz” diye konuştu.



GEÇMİŞ YILLARDA KAFATASI AMELİYATLI İSKELETLER ÇIKARILMIŞTI



Daha önceki yıllarda yapılan kazı çalışmalarında bilinçli olarak kafatası ameliyatı geçirmiş iskeletlere rastlandığını kaydeden Beyazıt, bu iskeletlerde yapılan araştırmalarda ameliyat yapılan iskeletler üzerinde yapılan araştırmalarda; bazılarının uzun yıllar yaşadıkları, bazılarının ise tümör tarzı farklı hastalıklardan hayatını kaybettiğini, bazılarının da hemen öldüğü bilgilerine ulaştıklarını söyledi.

İkiztepe Mahallesi Muhtarı Necati Coşkun yaptığı açıklamada gençlik dönemlerinden bu yana kazı alanında çalıştığını ve her gelen kazı başkanına da ellerinden gelen yardımı yapmaya gayret ettiğini söyledi.