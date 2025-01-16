Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Adreste yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 58 sikke, tarihi eser niteliğinde 30 obje, 7 yüzük ile el yazması 5 kitap ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan A.A. (38) jandarma komutanlığına götürüldü.