Samsun'da tarlada çalışırken yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Samsun'da tarlada çalıştığı sırada yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da tarlada çalışırken yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Alınan bilgiye göre, Salıpazarı ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde tarlada çalışan N.K. (56) isimli kadının sırtına yorgun mermi isabet etti.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Vücudunda merminin kaldığı belirlenen N.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın yaşandığı bölgede A.Ç'nin ikametinin önünde herhangi bir izin ve bildirim olmadan gelin alma merasimi yapıldığını tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 38 boş kovan bulan ve 1 silaha incelemek için el koyan ekipler, gelin alma merasiminde bulunan A.Ç. (60), O.A. (72), A.Ö. (60), B.K. (59 ) ve O.Ç'yi (48) gözaltına aldı.

Zanlıların işlemleri devam ediyor.

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