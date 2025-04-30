Samsun'da tefecilere operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde çalışma yürüttü.



Ekipler düzenlenen operasyonda C.K. (67) ve A.K. (34) gözaltına aldı.



Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 23 tabanca fişeği ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.



Şüphelilerin, faiz karşılığında borç para verdiği ve bu durumu gizlemek amacıyla araç satışı yapılmış gibi göstererek senet imzalattığı tespit edildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.