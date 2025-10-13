Samsun’da temizlik kamyonunun altında kalan yaya öldü

Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Havza Caddesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki İsmet Coşar’a, M.B. yönetimindeki 55 ADV 749 plakalı temizlik kamyonu çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Coşar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İsmet Coşar’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.