Samsun'da tenceredeki kızgın yağa su dökünce yanarak hastanelik oldu

Samsun'da kurban etini kızartmak için ısıttığı tenceredeki yağ alev alınca tencereye su döken yaşlı adam, yanarak hastanelik oldu.

Samsun'da tenceredeki kızgın yağa su dökünce yanarak hastanelik oldu

Olay, 'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi.

Şaban Ş. (77) evinde kurban etini kızartmak için mutfaktaki ocakta yağ ısıtırken, tenceredeki yağ alev aldı.

Yağın alev aldığını gören Şaban Ş., üzerine su dökmek isterken kızgın yağın üzerine sıçraması sonucu yüzünden, elinden ve kollarından yanarak hastanelik oldu.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkezine yatışı yapılan Şaban Ş. tedavi altına alındı.

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