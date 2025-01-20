Samsun'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'da Ertuğrul Öksüz idaresindeki 55 APZ 925 plakalı otomobil, Ladik ilçesi Bahşi Mahallesi Erzincan Kavşağı'nda Dilaver Gürel'in kullandığı 55 ZD 983 plakalı TIR'la çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Öksüz ile yanındaki kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öksüz, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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