Samsun'da toprak kayması: İstinat duvarı çöktü, bir ev tahliye edildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir evin istinat duvarı çöktü.

Samsun'da toprak kayması: İstinat duvarı çöktü, bir ev tahliye edildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çayırçökek Mahallesi'nde, O.Ç.'ye ait evin ön kısmında meydana geldi.

Toprak kayması sonucu evin istinat duvarı çöktü.

Güvenlik gerekçesiyle mahalle yolu araç trafiğine kapatıldı.

Riskli bölgede bulunan başka bir ev ile bir ahır tahliye edilirken, iş makineleriyle bölgede çalışma başlatıldı.

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