Samsun'da trafik cezası yedikten yarım saat sonra kaza yaptı: 2 ölü

Anadolu Ajansı 29.10.2019 - 12:23
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Giresun'dan Ankara'ya giden Hüseyin Berber'in kullandığı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, Berber'in annesi Hülya ile babaannesi Adile Berber hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile babası Mehmet Berber, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ve Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Sürücüye kazadan yarım saat önce Tekkeköy uygulama noktasında "Araç kullanırken telefonla konuşma cezası" kesildiği öğrenildi.