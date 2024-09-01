Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Samsun'da 3 araç ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, 'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu Karayolu 49. kilometresi Acıklı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kubilay Şahin idaresindeki 55 EE 195 plakalı kamyonet, aynı istikamete seyir halinde olan Özcan Talha Z. yönetimindeki 55 ANT 514 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden karşıya geçip karşı yoldan gelen Hayri Y.'nin kullandığı 16 R 8120 plakalı otomobil ve Murat S. idaresindeki 41 GC 392 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Hayri Y., Kubilay Şahin, motosiklet sürücüsü Özcan Talha Z. ile Derya Y., Murat S., Uğur Y., Umut Y. ve Serkan T. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan araç sürücüsü Kubilay Şahin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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