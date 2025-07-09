Samsun'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Recep Önder'in (43) kullandığı 55 RS 643 plakalı SUV tipi araç, Samsun-Sinop kara yolu Altınyaprak Mahallesi'nde, Bilal Duran (57) yönetimindeki 55 AHC 626 plakalı traktörle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı