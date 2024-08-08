Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İlhan Keskin idaresindeki 52 AFF 259 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine ve ağaca çarpıp devrildi.



Kazada araç sürücüsü İlhan Keskin ile Erdem Yılmaz yaralandı. Kazada aracın içinde sıkışan sürücü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.