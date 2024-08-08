Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan kamyonetin ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İlhan Keskin idaresindeki 52 AFF 259 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine ve ağaca çarpıp devrildi.

Kazada araç sürücüsü İlhan Keskin ile Erdem Yılmaz yaralandı. Kazada aracın içinde sıkışan sürücü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öne Çıkan Video

Bangladeş'e Nobel ödüllü başkan: Muhammed Yunus NTV'ye konuşmuştu

TÜRKİYE HABERLERİ

Bozuk taksiyi çekmeye gitti öldürüldü: Kahreden ayrıntı ortaya çıktı

Bozuk taksiyi çekmeye gitti öldürüldü: Kahreden ayrıntı ortaya çıktı

968 yeni mahkeme kuruluyor

968 yeni mahkeme kuruluyor

İstanbul Valisi Gül: 31 bin 765 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndü

İstanbul Valisi Gül: 31 bin 765 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndü

İzinsiz ağaç kesenlere binlerce lira ceza

İzinsiz ağaç kesenlere binlerce lira ceza

Batman’da iş umuduyla vatandaşları dolandıran 7 kişi tutuklandı

Batman’da iş umuduyla vatandaşları dolandıran 7 kişi tutuklandı

TikTok kapatılacak mı? AK Parti'den açıklama

TikTok kapatılacak mı? AK Parti'den açıklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...