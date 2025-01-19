Samsun'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Yunus Emre Konuş’un kontrolündeki otomobil, Sigortacılar Kavşağı'ndan Bulvar Caddesi'ne çıkarken, Kadir Sezer’in (47) kullandığı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler Sezer ve Konuş ile yanındaki arkadaşı Zeynep Ad (31), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.