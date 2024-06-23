Samsun'da trafikte dehşet: Yanlarında bebeği olan aileye saldırdılar

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Üçhanlar Mahallesi Samsun-Ankara Karayolu üzerinde önceki gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

Trafik anlaşmazlığı sebebiyle Seyit O.Ö. (31), Latif Ö. (70) ve Kamuran Ö. (50) tekme ve yumruk ile vurulmak suretiyle şiddet görüp, içinde 6 aylık bebeğin de bulunduğu otomobillerinin ön camı kırılarak dehşeti yaşadılar.