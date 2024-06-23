Samsun'da trafikte dehşet: Yanlarında bebeği olan aileye saldırdılar

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Üçhanlar Mahallesi Samsun-Ankara Karayolu üzerinde önceki gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi.
Trafik anlaşmazlığı sebebiyle Seyit O.Ö. (31), Latif Ö. (70) ve Kamuran Ö. (50) tekme ve yumruk ile vurulmak suretiyle şiddet görüp, içinde 6 aylık bebeğin de bulunduğu otomobillerinin ön camı kırılarak dehşeti yaşadılar.
Saldırıya uğrayan ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili A.R.Ö. (46) ve oğlu Y.Ö. (17) Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kavak Adliyesi'ne sevk edilen Y.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilirken, babası A.R.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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