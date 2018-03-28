NTV

Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü

Anadolu Ajansı

Türkiye
traktör devrildi.jpg

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Doyran Mahallesi Kuruçay mevkisinde traktörle tarlasını süren Saim Azgın (55), devrilen traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin kazayı fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Azgın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Saim Azgın'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma, hayatını kaybeden sürücünün yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekti.

Azgın’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin