Samsun'da traktör devrildi, altında kalan sürücü öldü

Samsun'da yaşayan 76 yaşındaki Yakup İnan idaresindeki traktör, Karahüseyinli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan İnan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



İnan'ın cesedi, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.