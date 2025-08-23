Samsun'da tüp patladı: Biri ağır, üç yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde tüp patladı. Meydana gelen patlamada, biri ağır, üç kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı ve yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BİRİ AĞIR, ÜÇ KİŞİ YARALANDI
Patlamada, evde bulunan Hakan Hacıoğlu (30) ağır yaralanırken, Meliha Hacıoğlu (56) ve Osman Kara (70) ise hafif yanıklarla kurtuldu.
Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan evin büyük zarar gördüğü patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Patlama
- Samsun
- İtfaiye