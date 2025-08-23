Samsun'da tüp patladı: Biri ağır, üç yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı ve yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİRİ AĞIR, ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Patlamada, evde bulunan Hakan Hacıoğlu (30) ağır yaralanırken, Meliha Hacıoğlu (56) ve Osman Kara (70) ise hafif yanıklarla kurtuldu.

Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan evin büyük zarar gördüğü patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.