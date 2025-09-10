Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda,1093 sentetik ecza hapı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.