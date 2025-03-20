Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 1022 sentetik ecza hapı, 10,2 gram kokain, 3,36 gram esrar ile pompalı tüfek ele geçirdi.
Operasyonda iki zanlı yakalandı.
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