Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 kilo 55 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Atakum ilçesinde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir ikamet ve bahçesindeki aramada 10 kilo 55 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.B. (45) jandarma komutanlığına götürüldü.

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