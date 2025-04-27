Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum, İlkadım ve Havza ilçelerinde madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 258 gram sentetik uyuşturucu, 184 sentetik ecza hap, 20 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...