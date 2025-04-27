Samsun'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum, İlkadım ve Havza ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.



Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 258 gram sentetik uyuşturucu, 184 sentetik ecza hap, 20 gram esrar ele geçirildi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.