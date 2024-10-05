Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda Dededağ Mahallesi'nde E.Ö'nün (26) adresinde arama yapan ekipler, 550 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.